Челси уволни Лиъм Росиниър, мениджърът издържа 4 месеца

Челси освободи мениджъра Лиъм Росиниър след едва четири месеца начело на отбора, съобщиха от клуба. Решението идва на фона на слабите резултати както във Висша лига, така и в Шампионска лига.

В официално изявление от "Стамфорд Бридж" благодариха на Росиниър и неговия щаб за работата им, подчертавайки неговия професионализъм и коректност по време на престоя му. Въпреки това ръководството на "сините" посочва, че последните представяния на тима не отговарят на очакваните стандарти в решителната фаза на сезона.

41-годишният специалист пое лондончани в началото на 2026 година след раздялата с Енцо Мареска. Преди това Росиниър си спечели добра репутация начело на френския Страсбург, а началото му в Челси бе оценено като обещаващо, преди спадът във формата през последните седмици.

До края на сезона тимът ще бъде воден от временния наставник Калъм Макфарлейн, подпомаган от настоящия треньорски щаб. Основните цели пред отбора остават класиране за европейските турнири и успешно представяне в турнира за ФА Къп.

От клуба допълват, че ще стартират процес по избор на нов постоянен мениджър, като целта е постигане на дългосрочна стабилност на поста.