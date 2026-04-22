Заради ударите по рафинерии: Русия отново въведе стара съветската практика

Руските власти се връщат към съветската практика на централизирано планиране на производството на бензин в отговор на непрестанните атаки с дронове от Украйна, които миналата година извадиха от строя около 20% от капацитета на петролните рафинерии, а тази година - само през последния месец - доведоха до спирането на пет големи рафинерии.

Министерството на енергетиката на Руската федерация ще започне да издава обвързващи препоръки на петролните компании относно обемите на производство на горива, доставките на вътрешния пазар, износа и продажбите на фондовата борса, точно както е било по време на съветската епоха, съобщава "Интерфакс", позовавайки се на източник, запознат със ситуацията.

"Квотите" ще обхващат производството на бензин и дизелово гориво от клас 5 и ще бъдат записани в споразуменията на петролните компании с Министерството на енергетиката, чийто проект, според източници на "Интерфакс", вече е готов. Очаква се те да влязат в сила след приемането на съответно правителствено решение и да останат в сила до края на 2026 г.

Цените на бензиностанциите ще бъдат подложени на строг държавен контрол

Петролните компании се ангажират да поддържат увеличението им в рамките на инфлацията, като се отчита увеличението на ДДС и акцизите. Министерството на енергетиката и Федералната служба за управление на авиацията ще контролират работата на новата система.

Миналата година украински дронове атакуваха руски рафинерии поне 80 пъти, причинявайки рекорден спад в производствения капацитет на рафинериите (23%). В резултат на това региони от Камчатка до Централна Русия се сблъскаха с недостиг на бензин, някои от които бяха принудени да продават гориво с купони, а цените на бензиностанциите се повишиха с рекордните 14 години (12,7% на годишна база през септември).

До края на годината ръстът на цените на бензина се забави до 10,8%, но остана почти два пъти по-висок от официалната инфлация, оценена от Росстат на 5,6%.

От началото на 2026 г. рафинериите са били обект на атаки с дронове поне 12 пъти. Само през последния месец 5 големи рафинерии бяха принудени да затворят: Кинеф в Ленинградска област (2-ро място в Русия, 20 милиона тона), Нижегороднефтеоргсинтез (4-то място, 17 милиона тона), както и рафинерии в Новокуйбишевск, Саратов и Туапсе.

Това доведе до нова вълна от покачващи се цени на бензина на фондовата борса

Цената на бензина Аи-92 се е увеличила с 22% от началото на годината, а на бензина Аи-95 - с 21%.

В отговор, считано от 1 април, правителството въведе отново забраната за изнасяне на бензин от страната за износ - само месец след като тя беше отменена. Съгласно новите споразумения с Министерството на енергетиката, петролните компании се задължават да спазват препоръките за производство и доставки на гориво, "като се вземат предвид производствените и логистичните възможности", каза източник пред Интерфакс. Промените в плановете, определени от държавата, според него, ще бъдат обсъждани от петролните компании само "в случай на форсмажорни обстоятелства".