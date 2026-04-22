Готическите блузи - хит за пролетта

Стоят романтично

22.04.2026 | 20:52 ч.
Снимка: iStock/AnSyvanych

Вече няколко пъти видяхме как филми и сериали упорито влияят на модните тенденции. Всичко започна през лятото на 2023 г., когато излезе игралния филм за "Барби" с Марго Роби. И всякакви дрехи, аксесоари, обувки, гримове в розово завладяха сезона. Манията продължи през пролетта на 2024 г. - с "Претендентите", в който участва Зендая. Тогава пък спортният тенис стил стана хитов.

Още от началото на 2026 г. друг филм с Марго Роби диктува модните тенденции. "Брулени хълмове" излезе на 14-и февруари и дрехи, подобни на тези, показани в него, са доста модерни.

Първо чорапогащниците с дантели и бродерии завладяха края на зимата и началото на пролетта.

Със затоплянето на времето, сега пък виждаме един определен тип блузи, които стават голям хит, отбелязват от британския "Cosmopolitan".

Говорим за готически, романтични блузи, с които наистина изглеждате като героиня от стар филм или книга. Обикновено те са с дълъг ръкав, но може да има такива със среден или къс.

Най-важното е, че са широки, но елегантни - не като тениски, просто са някак леки, ефирни, не са впити, все едно са плаващи по тялото ви.

И са с романтични, нежни, женствени елементи - на няколко слоя, с волани, с къдрави ръкави или набрани елементи, с обем, с бродерии, панделки, розетки, прозрачни елементи или дантела.

Деколтето може да е високо, като поло. Може пък да е V-образно или като на риза.

