Емили Блънт и Стенли Тучи ще получат заедно звезди на Алеята на славата

Емили Блънт и Стенли Тучи ще бъдат удостоени със звезди на прочутата Алея на славата в Холивуд - съответно под номер 2 841 и 2 842. Церемонията е насрочена за 30 април, а двамата актьори ще получат отличията си в категорията за кино.

Това признание идва като напълно естествена кулминация за две кариери, изградени с много класа, постоянство и ясно разпознаваемо присъствие на екрана. И макар всеки от тях да има своя собствена силна филмография, публиката отдавна ги свързва с една конкретна история, която превърна модния свят в кино легенда.

Феноменът "Дяволът носи Прада"

През 2006 година "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada") се превърна в глобален феномен със своя остър, забавен и изключително стилен поглед към задкулисието на модната индустрия. Въпреки че в центъра му бяха героите на Мерил Стрийп и Ан Хатауей, персонажите на Емили Блънт и Стенли Тучи изобщо не са за подценяване, защото именно те придадоха онзи фин баланс между ирония и емоция, който направи филма толкова обичан.

Емили, като безкомпромисната и саркастична асистентка Емили Чарлтън, се превърна в икона на остроумния хумор и безупречния стил. До нея, Стенли Тучи в ролята на Найджъл - елегантен, наблюдателен и много човечен - внесе топлина и дълбочина в иначе безмилостния свят на модата.

Години по-късно интересът към тази вселена остава жив - а предстоящото продължение "Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2") вече е сред най-коментираните филми на 2026 година. Филмът предизвика огромен интерес още с първите си появи и бляскавата премиера, която върна вниманието към оригинала и неговото влияние.

От снимачната площадка до семейната маса

Историята на Блънт и Тучи обаче има и съвсем личен, неочакван обрат. Двамата не са просто колеги - те са семейство.

Стенли Тучи е женен за Фелисити Блънт - сестрата на актрисата. Така връзката им се пренася отвъд снимачната площадка и в реалния живот, превръщайки ги в зет и балдъза. Самият Тучи неведнъж е споделял, че се познава с Емили още преди да стане част от семейството - връзката им се изгражда първо професионално, а след това прераства в семейна.

Две кариери, еднакво впечатляващи

Емили Блънт се утвърди като една от най-талантливите актриси на своето поколение, с роли, които варират от романтични комедии до интензивни драматични, хорър и екшън проекти. Виждали я Блънт във филми като "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada"), "На ръба на утрешния ден" ("Edge of Tomorrow"), "Нито звук" ("A Quiet Place") и продължението му "Нито звук 2" ("A Quiet Place Part II"), "Мери Попинз се завръща" ("Mary Poppins Returns"), "Опенхаймер" ("Oppenheimer"), "Момичето от влака" ("The Girl on the Train") и... къде ли още не.

Стенли Тучи от своя страна е сред онези актьори, които могат да превърнат и най-малката роля в запомнящ се момент. Има десетилетия опит зад гърба си и преминава привидно с лекота между кино, телевизия и театър. Той пък ни е познат от "Игрите на глада" ("The Hunger Games"), "Очи от рая" ("The Lovely Bones"), "Джули и Джулия" ("Julie & Julia"), "Спотлайт" ("Spotlight"), "Супернова" ("Supernova") и много други.