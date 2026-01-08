„Да, България“ настоява Летище София за започне да плаща концесията през 2026 г.

„Да, България“ внася в парламента проект на решение за задължаване на Министерския съвет за предприемане на действия за възобновяване, считано от 2026 г., на плащането на таксите по концесионния договор за Летище София.

Отсрочката на плащанията беше въведена като временна антикризисна мярка заради COVID-19, а показателите за трафик и приходи се възстановяват по-бързо от първоначалните очаквания. В същото време фискалната рамка след 2025 г. предполага приходи от концесии и изисква предвидимост.

От формацията са категорични, че очакваният резултат е възстановяване на бюджетни постъпления от 2026 г., по-голяма сигурност за фиска и по-добра договорна дисциплина чрез завършен и публично обоснован преглед. Финансовият ефект ще бъде положителен за приходната част на бюджета без допълнителни разходи.

Вносителите заявяват, че “Въведената отсрочка на дължимото концесионно възнаграждение е предоставена без начисляване на лихви за периода на отсрочката, което на практика представлява финансово облекчение за концесионера и пропуснат приход за държавата.”

„Само за първите три отчетни периода от началото на концесията дължимото годишно концесионно възнаграждение възлиза на над 17,2 млн. евро (за периода 20 април – 31 декември 2021 г.), над 27,2 млн. евро (за 2022 г.) и над 34,5 млн. евро (за 2023 г.) – общо над 79 млн. евро (над 154,8 млн. лв.) без ДДС, като по действащата отсрочка тези суми са изместени за плащане през 2046–2048 г. При консервативни допускания и дисконтов процент от 3%, отлагането на плащанията за 2046–2048 г. води до ориентировъчна приведена стойност към 2026 г. в размер на около 42 млн. евро, респективно до ориентировъчен размер на пропуснатата полза от порядъка на около 37 млн. евро (прибл. 72 млн. лв.),“ изчисляват от „Да, България“.