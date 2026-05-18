Военни самолети се сблъскаха във въздуха по време на авиошоу ВИДЕО

Спиращо сърцето видео показва момент, в който военноморски самолети се сблъскват във въздуха на авиошоу, принуждавайки пилотите да катапултират и да разгърнат парашутите си.

Екипажът е бил принуден да направи аварийно бягство пред ужасена тълпа, след като самолетът им се разбива по време на шоуто Gunfighter Skies в неделя.

Ужасяващият сблъсък във въздуха е станал само на две мили северозападно от военновъздушната база Маунтин Хоум в Айдахо.

Видео в социалните медии показва два Boeing EA-18G Growler, които се сблъскват и се преобръщат във въздуха, преди и двата самолета да паднат на земята.

Пилотите са оцелели и са били видени да се спускат, докато черни кълба дим се издигат от земята.

Съобщава се, че базата е била блокирана малко след 12:30 ч., като говорителят на военновъздушната база Маунтин Хоум, Антуайн Ханкс, потвърди сблъсъка пред изданието.

"Имахме четири добри парашута“, каза коментатор на авиошоуто пред Idaho Statesman и добави: "Екипажите са успели да се катапултират. Те са разположени на една миля южно от мястото, където е димът. Парашутите са се спуснали".

Пожарно-спасителните екипи и различни други аварийни служби са на път за пилотите и екипажа. "Имаше четири добри парашута“, се казва в последващо съобщение.

Малко след 13:00 часа диктор съобщи на присъстващите, че и четиримата пилоти от ВМС са "намерени невредими“.

"Това винаги е нещо позитивно в нашия свят. Ако сте толкова склонни да отделите време сега да се помолите“, продължава съобщението.

Искри и дим в небето

Репортер на Idaho Statesman, присъстващ на събитието, съобщи за искри в небето, последвани от облаци дим и пилоти, спускащи се с парашути.

Заедно с първите реагиращи, на мястото на инцидента е изпратен и хеликоптер за спешна помощ, съобщава изданието.

Свидетел, заснел ужасяващия инцидент на видео, говори пред NBC News за хаоса.

"Чух някой до мен да казва "Спускаме се“, обърнах се и видях четири парашута да се спускат, след което се появи черен дим“, каза свидетелят във видеото пред изданието.

"В момента все още сме на площадката на авиошоуто и не ни е позволено да си тръгнем в този момент“, добавиха присъстващите.

Те казаха още, че атмосферата е "много спокойна, контролирана и добре управлявана“, въпреки сблъсъка.

Последното авиошоу Gunfighter Skies се проведе през 2018 г., когато пилот на делтапланер трагично загина при ужасяващ инцидент.

Друг трагичен инцидент се случи и през 2003 г., когато самолет Thunderbird се разби, въпреки че пилотът се катапултира безопасно.

Местната полиция публикува изявление във Facebook, с което официално отмени авиошоуто Mountain Home.