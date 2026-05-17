Историята на Даяна и Станислав, които изминават над 15 000 км из Европа с кемпера си

Как се появява идеята?

17.05.2026 | 14:15 ч. Обновена: 17.05.2026 | 14:19 ч.

Млада българска двойка превръща идеята за повече свобода в живот на колела. След години работа в Англия Даяна и Станислав решават да оставят еднообразното ежедневие зад себе си и сами изграждат свой дом на път.

Идеята се появява, след като двамата планират пътуване преди окончателното си преместване в България.

"Искахме да пътуваме първо с кемпер, който да наемем, обаче ни се стори, че цените са изключително високи, а и е доста трудно да пътуваш от държава в държава, когато наемеш от едно конкретно място", разказва Даяна.

Така, стъпка по стъпка, празният ван се превръща във функционален дом с баня, кухня, спалня, всекидневна и голям хладилник.

"Най-трудното в проекта беше да подредим всичко на това малко пространство", споделя Станислав.

След завършването на кемпера започва и истинското приключение - четири месеца на път, над 15 000 изминати километра и десетки нови места в Европа.

Най-силно впечатление на двамата оставя Норвегия.

"Най-любимата ни дестинация от цялото пътешествие беше Норвегия, тъй като е изключително магична през всички сезони от годината. Северното сияние беше десет от десет", казва Даяна пред Bulgaria ON AIR.

По време на пътуването двамата документират преживяванията си в YouTube канал - от изграждането на кемпера до живота си на път.

"Този начин на живот дава много свобода и ако трябва да бъда честен, бих повторил това пътуване отново, защото след него се чувствам много по-креативен, много по-отворен към света и зареден с много положителна енергия", допълва Станислав.

