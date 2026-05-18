Румен Радев назначи нови четирима заместник-министри

Вижте новите членове на кабинета

18.05.2026 | 11:10 ч. 4
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Правителството на Румен Радев продължава с новите попълнения. Със заповед на министър-председателя са назначени четирима нови заместник-министри.

Анна Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-министър е назначена Павлета Пеловска.

Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Русев.

В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Полендаков.

