Румен Радев назначи нови четирима заместник-министри

Правителството на Румен Радев продължава с новите попълнения. Със заповед на министър-председателя са назначени четирима нови заместник-министри.

Анна Михнева-Натова поема поста заместник-министър на транспорта и съобщенията.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройство за заместник-министър е назначена Павлета Пеловска.

Постът заместник-министър в Министерството на труда и социалната политика поема Данаил Русев.

В Министерството на външните работи на длъжността заместник-министър е назначен Христо Полендаков.