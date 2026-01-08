Анализатори: Партиите подготвят структурите за изборите

PR експертът Диана Дамянова е категорична, че вървим към избори.

“Предизборната кампания започна нелепо. Държат се безумно, безобразно и агресивно. Всички до един - като се започне от даващия интервюта и се мине през раздаващия крушета, се вижда, че не вървят добре нещата в страната. Евентуалната политическа сила на президента ще бъда точно толкова нелепа", заяви Дамянова в студиото на "Денят ON AIR".

Журналистът Георги Куртев е на мнение, че важно какви ще са последствията в предизборната кампания, защото хората вече са изключително критични. Той също е на мнение, че шанс за правителство няма.

"Реалността е единствена - партиите започват да си подготвят структурите за изборите. Въпросът е датата кога ще бъде. Твърдо убеден съм, че президентска партия точно на тези избори няма да има. В тази кампания трябва да се чуе до каква степен улицата е била чута от политиците. За първи път ще има смисъл от смислена кампания", допълни журналистът.

Според Дамянова влизаме в спирала от серия от избори.

"Историческата ми памет подсказва, че през 2013 г. имаше може би по-мащабен протест от този, но хората не отидоха да гласуват. Важното е дали хората имат нагласа да гласуват. Наистина всички партии общуват само със своя електорат. "Има такъв народ" си пуснаха собствената телевизия безплатно, за да говорят със своя електорат", обясни Дамянова пред Bulgaria ON AIR.

Куртев е на мнение, че ключова ще бъде комуникацията с гражданите. Тя трябва да бъде възобновена.

"Правенето на партия не е лесно упражнение. Трябва минимален екип. Големият ни проблем е, че последните няколко години партиите си говорят само на техните твърди електорати. Като игра с пинг-понг топче. Ясно е, че ако този модел в парламента се повтори, нещата няма да вървят. Виждаме тотална липса на комуникация. Тези в 20-те си години, които гласуват за първи, втори или трети път, ще внимават", убеден е журналистът.

Гледайте видеото с целия разговор.