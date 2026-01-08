IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
“Манастирски ливади”-Изток с искане за зелени площи и удобен транспорт

Протестът премина спокойно, но с полицейско присъствие

08.01.2026 | 21:57 ч. 9
БГНЕС

БГНЕС

Граждани, живеещи в столичния квартал “Манастирски ливади”-Изток, се събраха на протест с искане за по-добри условия за живеене в столицата. Столичани се събраха на кръстовището на ул. “Луи Айер“ и ул. “Тодор Каблешков“. Демонстрацията се организира във Фейсбук, а протестът е под надслов “Сънят им ни струва скъпо“. Организатор е Панайот Стоянов, жител на квартала, който каза, че протестът е заявен в Столична община, но отговор за провеждането му не е получен. 

Жителите на квартала твърдят, че обстановката е неприемлива за живеещите поради непроходими тротоари, липса на улично осветление и озеленяване, както и удобен обществен транспорт. Те искат да има контрол на строителството, на паркирането и на скоростта. Освен това хората настояват за често миене на улиците, наличие на контейнери с капаци и почистване около строежите.

Протестиращите настояват още за обновен градоустройствен план, пътна карта с конкретни срокове, линеен парк и зелени площи.

На протеста присъства и кметът на община “Триадица" Димитър Божилов, който разговаря с жители от квартала.

“Големият проблем е липсата на пътна карта с ясни и конкретни дати кога ще бъдат изградени различни улици и кога ще имаме осветление и озеленяване. Не стигаме до отговори и всичко се размива в различни институции. Очакваме всички звена на администрацията да работят заедно", каза организаторът на протеста.

На място имаше полицейско присъствие, а протестът премина спокойно, без да се затваря движението на кръстовището.  
 

протест София Манастирски ливади-Изток застрояване оптимизиран транспорт зелени площи
