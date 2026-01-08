Поредни избори, промени в Изборния кодекс: Ще има ли прозрачност?

Задават ли се промени в Изборния кодекс е въпросът, който е на дневен ред след като вече е ясно, че вървим към нови парламентарни избори.

"Всяко законодателство има нужда от промени след анализ, който да е общественодостъпен. Кои, как, къде гласуват, как се отчитат гласовете, тогава се вижда кое как не работи. В България такъв анализ не е правен", коментира експертът по изборно законодателство Румяна Дечева в студиото на "Денят ON AIR".

Тя припомни, че Конституционният съд миналата година отвори бюлетините на почти 2 000 секции. По думите ѝ са видени огромни проблеми, които не се случват за първи път, но за първи път е било отчетено.

Дечева подчерта, че промените трябва да отговарят поне на проблемите, които знаем, че съществуват.

Машинно гласуване

Политиците казаха - "почваме да работим по посока връщане на машинното гласуване", но всеки от тях разбира под машинно гласуване различно нещо. Това обобщи изпълнителният директор на "Прозрачност без граници" Калин Славов.

"Експертите казват, че машините са добро решение. Политиците, които ще направят текстове на база на които правим машинно гласуване, ще направят нещо в свой интерес. Ще кажат "Дадохме ви машини, изборите са честни", убеден е експертът.

В ефира на Bulgaria ON AIR той заяви, че трябва да се извърши технически одит и тестове на всяка машина, което ще бъде скъпо и ще отнеме време.

Прозрачност на изборите

И Дечева, и Славов изразиха притеснения относно съхранението на машините за гласуване на изборите.

Необходимо е ЦИК да има обособено звено, което да се занимава конкретно с машинното гласуване, да бъде извършено правилно обучение на членовете на СИК, призова Румяна Дечева.

Гледайте видеото с целия разговор.