Учители за НВО по математика: Промени в последния момент не се правят

Задачите по природни науки отпаднаха от НВО и изпитът по математика след 7-ми клас остава в досегашен формат. Висящ обаче остава въпросът доколко целесъобразни бяха направените промени в изпита.

Учителят по математика в СМГ Елена Киселова коментира, че решението е правилно, а промени в последния момент не се правят.

“Хората трябва да бъдат предизвестени за тях. Това беше третият опит за промяна. През 2024 г. изпитът беше с нов формат. Родителите не се противяха, когато изпитът беше по-лесен за децата, а се противят сега, когато е по-труден. Задачите вече са 24 и ги изпитваме на 6 дисциплини. Няма как децата за година да се адаптират", на мнение е учителят.

Иван Миронов, бивш учител по математика, е на мнение, че е важното да се изпитваме на база на това какво сме научили.

“Нямаме учебен час, в който учител да е дал 24 задачи и да са решени и изкоментирани. Учим на правила, дефиниции и свойства. За да може всеки нормален човек да ползва учебника, да го отвори, да прочете. Можем да направим нещата по-хуманни", допълни Миронов в предаването "България сутрин".

Проблемът “четене с разбиране”

Пред Bulgaria ON AIR Киселова каза, че децата са стреснати от текста заради проблемите с четене с разбиране. По думите ѝ децата не разбира какво четат, а в задачите има много текст, който трябва да се осмисли.

“Проблемът четене с разбиране продължава да расте. Има голяма ножица - имаме много слаби и много силни ученици. В математическата гимназия имат 10 часа седмично математика, в другото училище имат 5. По-умните имат два пъти повече часове от по-глупавите. Апелирам да се помисли, че трябва да има друг вход за математическата гимназия, иначе ще загубим умните деца. Не може НВО да служи за вход в математическите гимназии", настоя Киселова.

Според Миронов нещата трябва да са предвидими - защо учим това, което учим и ще има ли полза. "Целта на Националното външно оценяване е да провери нивото в страната. А да класираме учениците в страната се прави с друг изпит - ако искаме да селектираме. Не може да искаме всичко от децата", обясни учителят.

