Министър Иванов: Ситуацията по републиканската пътна мрежа е нормална

Ситуацията по републиканската пътна мрежа е нормална, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов пред журналисти в Шумен.

Иванов твърди, че обстановката, въпреки снега, още от вчера е нормална. “Пътноподдържащите фирми са натоварени на максимум. Към 11:00 часа имаме около 485 машини, които са на разположение, съобщи министърът в оставка.

Във връзка с очакваните утре нови снеговалежи, Иванов каза, че са направени оперативки с всички Областни пътни управление, както и с ръководството на Агенция “Пътна инфраструктура”.

“Мисля, че те разбраха какво трябва да се прави. Заредени са с необходимите материали, както и с техника, така че да може безпрепятствено тези, които пътуват, да се придвижат от една точка до друга. Мисля, че сме осигурили всичко необходимо, за да няма проблеми по републиканската пътна мрежа при тези зимни условия“, отбеляза Иванов.