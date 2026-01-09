Еврото влезе в България с обещание за стабилност и предвидимост. Само дни след 1 януари обаче общественият разговор се върти около друго – усещането, че нещо не е наред.

Официалните данни казват, че масови нарушения няма, над 90% от проверките не откриват проблеми.

Реалността в магазините, кафенетата и услугите често разказва различна история. История за объркани етикети, за цени, които "случайно" изглеждат по-високи в евро, за дребни, но системни отклонения, които не са достатъчно големи за скандал – но са достатъчно много, за да създадат недоверие.

Първият голям проблем е двойното обозначаване – мярка, замислена да защитава потребителя. Различни шрифтове, неточни превалутирания, липсващи цени в една от валутите.

На следващо място е контролът. Когато близо 10 на сто от обектите все пак нарушават правилата още в първите дни, въпросът е защо тези нарушения изобщо се случват.

Как премина първата работна седмица с двойно разплащане и как изглежда контролът - дебат по темата в студиото на "Директно" с адвоката и бивш председател на КЗП Стоил Алипиев и старши икономиста от Института за пазарна икономика Адриан Николов.