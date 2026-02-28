"Възраждане": За пореден път планетата е пред заплаха от световна война

От "Възраждане" осъдиха атаката на Израел срещу Иран. "За пореден път планетата е пред заплаха от световна война. Причината за това е терористичната атака на режима на Нетаняху срещу Иран“, се казва в позиция на председателя на "Възраждане", публикувана във Фейсбук, съобщиха от партията.

В нея се казва, че "Възраждане" "настоява за незабавно осъждане на действията на престъпния режим на Нетаняху и ако се окаже, че американските военни самолети на летище "София" имат каквато и да е връзка с войната в Иран, то те трябва да бъдат незабавно изтеглени от нашата територия".

"Тази война не е наша, Иран не ни е враг, мирът трябва да бъде подкрепен", се заявява в цитирана позиция.

От "Възраждане" призовават другите политически партии в България – всички участници в изборите на 19 април, да кажат ясно и категорично каква е позицията им.