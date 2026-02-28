Сръбски магистрат се присмя на България, а после ни се извини

Сръбски магистрат се извини за обидни думи към България, след като по време на заседание на Висшия съвет на прокуратурата направи пренебрежителен коментар, предизвикал остра реакция в залата.

В рамките на дискусия за тълкуването на закона Предраг Четкович, смятан за приближен на върховния прокурор Загорка Доловац, спомена в ироничен контекст "българската школа на правния релативизъм", добавяйки: "може така, а може и иначе". Думите му предизвикаха остра реакция от министъра на правосъдието Ненад Вуйич, който заяви, че е недопустимо член на Съвета да обижда държава членка на Европейския съюз, нейната правна традиция и нейния народ.

В защита на тази позиция се изказа и членът на Съвета Владимир Симич.

След отправените критики Четкович поднесе извинение на България и българския народ. Той заяви, че изразът за „българската школа на правния релативизъм“ се отнасял до реално съществувало, но малцинствено течение, за което бил чувал от уважаван професор от Ниш.