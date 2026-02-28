IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сръбски магистрат се присмя на България, а после ни се извини

Коментарът на Предраг Четкович предизвика остра реакция

28.02.2026 | 13:04 ч. 4
Сръбски магистрат се присмя на България, а после ни се извини

Сръбски магистрат се извини за обидни думи към България, след като по време на заседание на Висшия съвет на прокуратурата направи пренебрежителен коментар, предизвикал остра реакция в залата.

В рамките на дискусия за тълкуването на закона Предраг Четкович, смятан за приближен на върховния прокурор Загорка Доловац, спомена в ироничен контекст "българската школа на правния релативизъм", добавяйки: "може така, а може и иначе". Думите му предизвикаха остра реакция от министъра на правосъдието Ненад Вуйич, който заяви, че е недопустимо член на Съвета да обижда държава членка на Европейския съюз, нейната правна традиция и нейния народ.

В защита на тази позиция се изказа и членът на Съвета Владимир Симич.

След отправените критики Четкович поднесе извинение на България и българския народ. Той заяви, че изразът за „българската школа на правния релативизъм“ се отнасял до реално съществувало, но малцинствено течение, за което бил чувал от уважаван професор от Ниш.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Предраг Четкович Сърбия Сръбски магистрат подигравка
