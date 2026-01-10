IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Паднала скална маса затвори пътя Девин - Смолян

Блокирани са и двете пътни ленти

10.01.2026 | 21:51 ч. Обновена: 10.01.2026 | 22:14 ч. 0
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Паднала скална маса затвори пътя от Девин към Смолян в участъка между селата Широка лъка и Стойките. Това съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Смолян Марин Кушев.

По думите му скалите са блокирали и двете пътни ленти, като към момента преминаването на автомобили е напълно невъзможно. Инцидентът е станал в следобедните часове, а на място ще бъдат насочени екипи за разчистване.

„Ще направим всичко възможно още тази вечер пътят да бъде отворен, тъй като това е основна пътна артерия между Девин и Смолян“, заяви Кушев. Той е на път към мястото на свличането, за да се запознае с обстановката и да координира действията по разчистването.

Обходният маршрут е Смолян - Чепеларе - Асеновград - Кричим - Девин и обратно.

Заради снеговалеж и почистване на пътното платно е въведено ограничение за товарни автомобили през прохода Превала.

скала Смолян Девин
