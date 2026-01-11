Тежка катастрофа затвори пътя Разград - Попово, има загинал

Един човек загина след тежка катастрофа, която затвори пътя Разград - Попово. Инцидентът е станал в района на бившия Военен лагер около 16 часа, съобщиха от полицията.

Автомобил "Форд Галакси", управляван от 34-годишен водач от село Благоево, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип "Мерцедес", шофиран от 41-годишен разградчанин.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. На път за болницата е починал 59-годишен пътник на задната седалка във "Форд"-а. Към момента се изяснява състоянието на водача на "Форд"-а и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка. С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на "Мерцедес"-а и съпругата му, посочиха от полицията.

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата.

Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански, допълниха от Областната дирекция на МВР.