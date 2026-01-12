IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Денков: Гледайте събитията в Иран - диктатура в чист вид

Репресивният режим на аятоласите стигна точката на кипене

12.01.2026 | 10:40 ч. 38
БГНЕС

БГНЕС

“Който иска да види резултатите от диктатура в чист вид, да гледа събитията в Иран”, написа във Фейсбук бившият министър-председател Николай Денков.

“Там репресивният режим на аятоласите стигна точката на кипене и стотици хиляди, мъже и жени, излязоха на протест за свобода и по-добър живот”, написа Денков.

По думите му в момента държавата плаща цената на загубената си свобода с “с десетки години мизерия, стотици загинали и хиляди арестувани в протестите”

“Това е нагледен пример за всеки, който си мисли, че при диктатурите се живее по-добре”, написа още Денков.

Николай Денков Иран протести диктатура
