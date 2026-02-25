Община Симеоновград е против изграждането на бежански център в града

Община Симеоновград се противопостави на намерението за изграждане на бежански център в града. Решението за обособяване на такъв тип сграда беше взето на заседание на Министерския съвет през миналата седмица.
Според решението Държавната агенция за бежанците трябва да получи имоти в Симеоновград и град Средец в област Бургас, за изграждане на центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.
От общинската администрация в Симеоновград изразяват категорично несъгласие, съобщава БГНЕС.
На предстоящото заседание на Общински съвет Симеоновград в петък (27 февруари) ще бъде разгледана докладна от кмета Милена Рангелова относно приемане на декларация против изграждането на бежански център на територията на Симеоновград и иницииране на подписка.
Подписката е надпартийна и защитава интереса на гражданите.
„Нека заедно защитим интересите на нашата общност по законен и мирен начин", призоваха от общинската администрация.