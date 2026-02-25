IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Община Симеоновград е против изграждането на бежански център в града

Инициирана е подписка

25.02.2026 | 15:38 ч.
Община Симеоновград се противопостави на намерението за изграждане на бежански център в града. Решението за обособяване на такъв тип сграда беше взето на заседание на Министерския съвет през миналата седмица.

Според решението Държавната агенция за бежанците трябва да получи имоти в Симеоновград и град Средец в област Бургас, за изграждане на центрове от затворен тип за настаняване на лица, търсещи международна закрила.

От общинската администрация в Симеоновград изразяват категорично несъгласие, съобщава БГНЕС.

На предстоящото заседание на Общински съвет Симеоновград в петък (27 февруари) ще бъде разгледана докладна от кмета Милена Рангелова относно приемане на декларация против изграждането на бежански център на територията на Симеоновград и иницииране на подписка.

Подписката е надпартийна и защитава интереса на гражданите.

„Нека заедно защитим интересите на нашата общност по законен и мирен начин“, призоваха от общинската администрация.

бежански център Симеоновград МС изграждане
