Главболгарстрой в диалог със световни енергийни лидери за бъдещето на газовите доставки

Трансатлантическата среща на върха за газова сигурност се провежда под домакинството на председателя на Националния съвет за енергийна доминация и министър на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, както и на заместник-председателя на съвета и министър на енергетиката Крис Райт. В нея ще вземат участие високопоставени представители на правителства, регулаторни институции и водещи енергийни компании от двете страни на Атлантика, което подчертава нарастващата роля на енергетиката като ключов фактор за геополитическата стабилност и икономическата сигурност.



Дъг Бъргъм, министър на вътрешните работи на САЩ и председател на Националния съвет за енергийна доминация

В своето изказване Бъргъм подчерта, че енергийната сигурност е ключов фактор за националната и геополитическата стабилност, а надеждните вериги на доставки, изградени с доверени партньори, са от съществено значение за сигурността на Европа. Той изтъкна ролята на американския втечнен природен газ (LNG) и необходимостта от тясно трансатлантическо сътрудничество за осигуряване на устойчиви и диверсифицирани енергийни доставки. Допълнително Бъргъм акцентира върху стратегическото значение на Вертикалния газов коридор, който има ключова роля за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки в Европа.



Отляво надясно: генералният директор на румънския газопреносен оператор „Трансгаз“ Йон Стериан и председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов

По време на форума Главболгарстрой проведе работни разговори с ръководствата на редица европейски газопреносни оператори, сред които Transgaz (Румъния) и Eustream (Словакия), както и с представители на най-големия доставчик на природен газ и електроенергия в Словакия – SPP. Обсъжданията бяха насочени към обмен на експертни позиции и разглеждане на практическите аспекти, свързани с реализацията на стратегическа газова инфраструктура в региона.

Председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов представи експертизата на компанията като изпълнител с дългогодишен опит в изграждането на ключови енергийни обекти. Той подчерта способността на компанията да реализира мащабни и технически сложни инфраструктурни проекти и акцентира върху необходимостта от тясна координация между всички участници в процеса – енергийни производители, оператори на преносни мрежи и компании, ангажирани с изграждането на инфраструктурата – като ключов фактор за успешното изпълнение на стратегически енергийни инициативи.