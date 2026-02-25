IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заляха с черна боя паметника на украинския писател Тарас Шевченко в Нови Сад

Това се е случило часове преди планирано събиране на граждани в знак на солидарност с Украйна

25.02.2026 | 15:10 ч. 22
Заляха с черна боя паметника на украинския писател Тарас Шевченко в Нови Сад

Паметник на украинския поет, писател и политик Тарас Шевченко беше осквернен в северния сръбски град Нови Сад на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предава регионалната телевизия Ен1.

Паметникът, разположен близо до университетския кампус в Нови Сад, е бил залят вчера с черна боя от неизвестен извършител.

Това се е случило часове преди планирано събиране на граждани в знак на солидарност с Украйна и нейния народ.

Паметникът на Тарас Шевченко в Нови Сад е издигнат през 2021 г. и е дарен от украинския град Лвов, припомня телевизията, цитирана от БТА.

Произведението е дело на украинския скулптор Володимир Цисарик.

