Заляха с черна боя паметника на украинския писател Тарас Шевченко в Нови Сад

Паметник на украинския поет, писател и политик Тарас Шевченко беше осквернен в северния сръбски град Нови Сад на четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна, предава регионалната телевизия Ен1.

Паметникът, разположен близо до университетския кампус в Нови Сад, е бил залят вчера с черна боя от неизвестен извършител.

Това се е случило часове преди планирано събиране на граждани в знак на солидарност с Украйна и нейния народ.

Паметникът на Тарас Шевченко в Нови Сад е издигнат през 2021 г. и е дарен от украинския град Лвов, припомня телевизията, цитирана от БТА.

Произведението е дело на украинския скулптор Володимир Цисарик.