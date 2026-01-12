Само за няколко месеца: Над 5700 сигнала за боклук в столицата

Над 5700 сигнала, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, са получени в Столичната община от 4 октомври 2025 г. до 9 януари 2026 година. Сигналите са от граждани и са получени в Контактния център на Общината от всички 24 района, съобщиха от Столичната община във връзка с кризисната организация на сметосъбиране, въведена в пет района на София.

Кризисната организация за сметопочистването беше въведена на 5 октомври 2025 година в столичните квартали “Люлин” и “Красно село”. Причината беше изтичане на договора с фирмата за почистване.

Последваха затруднения в извозването на отпадъците в районите "Изгрев", "Подуяне", "Слатина", "Люлин" и "Красно село" поради липса на достатъчно техника, която да обслужва контейнерите, и сигнали на граждани до отговорните институции, сред които и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София.

Първият сигнал в столичната екоинспекция е регистриран на 7 октомври, а последният – на 29 декември 2025 г., общо за този период сигналите са 17, съобщиха на 9 януари за БТА от РИОСВ.

На 11 януари граждани блокираха движението на ул. "Московска" 33 и изхвърлиха отпадъци близо до сградата на Столичната община в знак на протест срещу нередовното изхвърляне на сивите контейнери с отпадъци от районите с кризисна организация на сметосъбирането.