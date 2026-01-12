IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Само за няколко месеца: Над 5700 сигнала за боклук в столицата

Кризисната организация беше въведена на 5 октомври 2025 година

12.01.2026 | 23:40 ч. 1
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Над 5700 сигнала, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, са получени в Столичната община от 4 октомври 2025 г. до 9 януари 2026 година. Сигналите са от граждани и са получени в Контактния център на Общината от всички 24 района, съобщиха от Столичната община във връзка с кризисната организация на сметосъбиране, въведена в пет района на София.

Кризисната организация за сметопочистването беше въведена на 5 октомври 2025 година в столичните квартали “Люлин” и “Красно село”. Причината беше изтичане на договора с фирмата за почистване. 

Последваха затруднения в извозването на отпадъците в районите "Изгрев", "Подуяне", "Слатина", "Люлин" и "Красно село" поради липса на достатъчно техника, която да обслужва контейнерите, и сигнали на граждани до отговорните институции, сред които и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в София. 

Свързани статии

Първият сигнал в столичната екоинспекция е регистриран на 7 октомври, а последният – на 29 декември 2025 г., общо за този период сигналите са 17, съобщиха на 9 януари за БТА от РИОСВ.

На 11 януари граждани блокираха движението на ул. "Московска" 33 и изхвърлиха отпадъци близо до сградата на Столичната община в знак на протест срещу нередовното изхвърляне на сивите контейнери с отпадъци от районите с кризисна организация на сметосъбирането. 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

София Столична община криза с боклука сигнали неизчистени отпадъци Люлин Красно село
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem