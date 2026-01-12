Сачева: Следващите години трябва да капитализираме еврозоната, а да сеем нестабилност

Поехме отговорност да се състави управление, защото искахме да поставим край на спиралата от избори. Вкарахме държавата в еврозоната, направихме всичко необходимо с тежка политическа цена, с белези и смятам, че следващите години трябва да ги посветим на капитализирането на това членство, а не сеене на нестабилност. Това заяви пред БНТ зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева.

Мисля, че ПП-ДБ нямат право да смятат, че този протест е техен, имаше хора, които ги освиркваха и тях самите, имаше хора, които твърдяха, че протестът не е на никого, каза Сачева. Много ясно казахме, че създадохме това управление, за да влезе България в еврозоната, да възстановим ПВУ и да спрем спиралата от избори. Тези три цели бяха изпълнени и затова изпълнение гласовете на ДПС-Ново начало бяха от съществено значение. Няма зависимост на Борисов от Пеевски, разбирам, че е по-лесно да се обяснява светът през подобен тип зависимости. Колкото ГЕРБ зависят от гласовете на ДПС-Ново начало, толкова и ДПС-Ново начало зависи от гласовете на ГЕРБ, подчерта Сачева.

Без да има политици, които да поемат реална отговорност, независимо какво ще им струва това, ние не може да вървим напред, посочи Сачева.

С хора имащи различни геополитически виждания, със сигурност няма как да правим колаборация, ние сме казали нашите позиции. Не можем да говорим за коалиция с Възраждане по никакъв начин. А що се отнася до президента, да видим има ли, няма ли проект, кой участва там, с какви политически виждания и какво искат да постигнат, защото това да искаш просто някой друг да не е на власт не е достатъчен мотив, заяви Сачева.