Набързо: Радев връчи мандата на ГЕРБ-СДС, Желязков го върна

Президентът Румен Радев връчи първи проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в 51-вото Народно събрание - тази на ГЕРБ-СДС.

Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка след протестите в страната. Обществото ни очаква да продължите да управлявате отговорно до влизането на ново правителство, обърна се Радев към премиера в оставка Росен Желязков.

Той прие мандата и припомни, че преди година е представил кабинет, който е изпълнил своите стратегически цели.

"Тези дни се навършва точно 1 година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставеният от мен кабинет с очакване НС да го гласува. За тази 1 година едно правителство, сформирано в духа на конструктивизма, и за изпълнение на важни стратегически цели, свърши огромна по обем и значение работа и изпълни своите стратегически цели. В момента в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство подаде оставка.

Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, а в рамките на духа на демократичните традиции. Избягваме всякакво разделение в обществото в името на търсенето на доброто на българския народ. Политическото его в такива моменти е на последно място, затова когато нашият дълг, оформен в Програмата за развитието на България, и когато изпълнихме основните си цели, преценихме, че кризата не трябва да се превръща в политическа и институционална. Днес връщам като неуспешен този мандат, с което давам възможност да се развие конституционната процедура. А и в момент, в който голяма част от българските партии заявяват, че нова легитимност минава през предсрочни избори, вярвам, че такива избори трябва да бъдат насрочени. И ако мога да си позволя, нашето разбиране е, че е важно изборите да са възможно по-скоро, например в края на март е подходящо време, допълни още Желязков.

Според него датата 29 март е подходяща за предсрочния вот.

Дали българите ще излязат да гласуват, зависи от политическите сили, както и от действията на вашето правителство, всеки ден е важен, предвид сложната външна и вътрешна политическа ситуация, завърши президентът Радев, който обяви, че скоро ще връчи и втория мандат на ПП-ДБ.