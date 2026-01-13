Изпиваме средно по 81,4 л бира на година, повече от сърби и руснаци

България е на 14-то място в света по консумация на бира, като за година у нас се изпиват средно 81,4 литра от хмеловата течност. Това сочат данни от доклада от декември 2025 г. на японската компания Kirin Holdings, която ежегодно проследява тенденциите в глобалното потребление на алкохол. Данните са за 2024 г.

Проучването обхваща 170 държави, като без никаква изненада, челното място се заема от Чехия, където се консумират редно 148,8 литра бира на глава от населението.

На второ място с голяма разлика е Литва (106,6 литра), а на трето е Австрия (104,6 литра), пишат от "24 часа".

Оказва се, че според данните, румънците пият повече бира от нас - 87,4 литра, но пък пием повече от сърбите, които консумират средно по 65,5 литра и руснаците, които изпиват 66,1 литра. Наваряно обаче те залагат повече на ракията и водката.

Американците също пият по-малко бира от нас - 65,4 литра на глава от населението.