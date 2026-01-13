IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Националният борд по водите разгледа проблемите с водоснабдяването

Областите Ямбол, Перник и Велико Търново са в постоянна водна криза

13.01.2026 | 20:51 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Проблемите с водоснабдяването в областите Ямбол, Перник и Велико Търново бяха разгледани на заседание на Националния борд по водите, съобщиха от правителствената пресслужба. Сред темите бяха проблемите, свързани с водоснабдяването в общините Елхово и Болярово, и необходимостта от реконструкция на главен водопровод “Воден – Елхово“ в област Ямбол.

Вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров заяви, че всички би трябвало да имат сериозен ангажимент към този район – Странджанско-Сакарския, тъй като това е един от най-бързо обезлюдяващите региони в страната. 

“Осигуряването на такава базова нужда, каквато е възможността да се ползва чиста питейна вода, не би трябвало да бъде обект на коментар, а изконно право“, добави Зафиров.

По данни на ВиК Холдинга цялостната дължина на водопровода е 35 километра, от които 17-18 километра следва да бъдат реконструирани.

Бордът прие решение, с което възложи на Българския ВиК Холдинг в срок до 23 януари тази година да предостави информация относно текущото състояние на главния водопровод “Воден-Елхово“, евентуални планове за неговия ремонт, включително възможности за осигуряване на средства за изпълнение на неговия ремонт.

Министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов докладва за извършената проверка на язовир “Йовковци“ във Велико Търново и намаления приток. Генов посочи, че за тази година няма да има проблеми с питейно битовото водоснабдяване, но препоръча да се търсят алтернативни решения, ако тенденцията с намаления приток се запази.

В началото на октомври 2025 г. беше създадена и уебстраница, която да представя информация за проведените заседания, приетите решения, заповеди и актуални новини, свързани с дейността на Националния борд по водите. Интернет страницата е с адрес https://nbv.government.bg/ и е разработена от експертите в борда изцяло на доброволни начала.

Национален борд води водоснабдяване криза Перник Велико Търново Атанас Зафиров МОСВ
