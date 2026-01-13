НС е практически изчерпано, няма капацитет за устойчиво управление

Уверено вървим към предсрочни парламентарни избори, а най-ранната възможна дата за тях е в края на март. Според журналиста Петко Георгиев посоката вече е очертана. Настоящото Народно събрание е практически изчерпано и няма реален капацитет да излъчи устойчиво управление, въпреки че теоретично винаги съществува възможност за политическа изненада.

"Не смятам, че този парламент има потенциал да прави каквото и да било повече. Най-добре е да се разпусне, освен ако не изненада всички много приятно и не вземе да оправи Избирателния кодекс, като върне стопроцентното машинно гласуване и машинното преброяване", коментира Георгиев в студиото на "Денят ON AIR".

Какви са политическите сигнали на партиите?

Политологът Георги Киряков подчерта, че анализът следва политическите сигнали, идващи от самите партии.

"Ние следваме това, което политиците ни казват. А те, особено от ПП-ДБ, заявяват, че ще върнат мандата веднага и няма да правят опит за съставяне на правителство. Парламентът не е рулетка или хазартна игра, за да говорим за шансове - има политически изказвания и ясни декларации", каза Киряков.

Третият мандат

По отношение на третия мандат, според Киряков изборът на президента ще има по-скоро формален характер, защото той ще бъде връчен на политическа сила без реална възможност за създаване на правителство. Най-вероятният сценарий според него отново включва БСП, макар и без реални последици.

В същото време политологът не изключи, че при определени обстоятелства президентът би могъл да използва процедурата във времето, тъй като Конституцията не го ограничава със срок за третия мандат.

Ще има ли президентска партия?

Темата за евентуален политически проект около президента Румен Радев предизвика разнопосочни оценки.

"На мен наистина ми е странно как Румен Радев може да бъде представян като ново лице. Той не може да даде нищо ново на българския политически дискурс", коментира Георгиев пред Bulgaria ON AIR.

Киряков от своя страна подчерта, че на този етап няма ясни политически индикации президентът да има изгода да създава партия и да участва в избори.

"Ако една президентска партия няма 121 мандата, тя ще бъде принудена да прави коалиции. И тогава възниква въпросът с кого - с "Възраждане", с БСП? Какви компромиси ще трябва да се направят и дали обществото ще ги приеме", отбеляза Киряков.

Анализаторите се обединиха около тезата, че централният въпрос през предстоящите месеци няма да бъде просто кой ще спечели изборите, а дали те ще бъдат честни.

Георгиев постави силен акцент върху проблема с купения вот и подмяната на резултати, като подчерта, че в сегашния парламент има представители, чиято легитимност е съмнителна. Киряков допълни, че дори честните избори не са достатъчни, ако партиите не поемат отговорност за хората, които излъчват в листите си.

Гледайте видеото с целия разговор.