Пътниците от круиза са били изложени на хантавируса още в Аржентина

Случаите на заразени с хантавирус на круизен кораб вече са осем, а трима души със съмнения за инфекция са били евакуирани с медицински полети към Нидерландия.

Темата предизвика тревога и постави въпроса колко опасни са хантавирусите и има ли риск от по-широко разпространение.

"Това не е един вирус, това са група вируси,

които, най-общо казано, причиняват два типа синдроми. Единият е точно това, което наблюдаваме на круизния кораб - кардиопулмонален или белодробен синдром, при който клиниката е доста по-драматична и смъртността може да достигне до 35%, дори до 50%. Вирусите, които причиняват този синдром, са в Америка - в Северна и Южна Америка. В останалата част, конкретно тук в Европа, другият синдром се наблюдава. Това е така наречената хеморагична треска с бъбречен синдром", поясни вирусологът проф. Радостина Александрова в студиото на "България сутрин".

По думите ѝ,

основният резервоар на вирусите са гризачите - най-често мишки и плъхове.

Заразяването става при контакт със слюнка, урина или изпражнения на инфектирани животни, включително чрез вдишване на заразени частици. Възможно е предаване и чрез ухапване или замърсена храна, макар това да се случва по-рядко.

"Вирусът, който обаче се разпространи на круизния кораб, е вирус, който беше идентифициран за първи път през 1995 г. в областта на Андите.

Вирусът на Андите е единственият от хантавирусите, за който знаем, че може да се предава от човек на човек,

въпреки че това става доста трудно. Изисква продължителен близък контакт", каза проф. Александрова за Bulgaria ON AIR.

Според публикувана информация от Европейския център за контрол на заболяванията, най-вероятно пътниците са били изложени на вируса още в Аржентина, където той е ендемичен. Впоследствие заразата вероятно е била предадена между част от пътниците по време на престоя на кораба.

Проф. Александрова отбеляза, че круизните кораби често се оказват особено подходяща среда за разпространение на инфекции заради затвореното пространство и близкия контакт между хората. Подобни ситуации вече са наблюдавани при Ковид-19 и норовируси.

Лечението на хантавирусите

По отношение на симптомите вирусологът предупреди, че заболяването може да започне рязко - с висока температура, втрисане, дихателни проблеми, гадене, повръщане и силни болки. При тежките форми се развива сериозна дихателна недостатъчност.

Лечението към момента е основно поддържащо, тъй като няма одобрена ваксина или специфично лекарство в Европа и САЩ.

Инкубационният период може да бъде дълъг - най-често около две седмици, но в някои случаи достига до шест или дори осем седмици.

Вирусологът беше категорична, че засега няма основания да се говори за пандемия, подобна на Ковид-19.