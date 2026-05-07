"Възраждане" предлага да внасяме нефт от Русия

Партията внася в НС проект

07.05.2026 | 12:06 ч. Обновена: 07.05.2026 | 12:07 ч. 54
Снимка: БГНЕС

Ситуацията с финансите на държавата не е добра. Международният конфликт между САЩ и Иран продължава и не се знае кога ще приключи. Той имаше пряко негативно отражение върху международните пазари на горива. Това доведе до рязко увеличение и трайно задържане на високите цени на горивата в България, заяви депутатът от "Възраждане" Петър Петров.
 
Институциите на ЕС наложиха забрана за купуване на нефт и нефтени продукти от Русия с един регламент. От друга страна ЕС не прави никакви действия, за да подпомогне бързото разрешаване на този конфликт.

И са оставили своите държави-членки сами да търсят механизми, с които да реагират на последиците от рязкото покачване цените на горивата. Внасяме в НС проект на решение и законопроект, с които в тази ситуация заради международната обстановка и състоянието на икономиката ни, създаваме възможност законова за МС да поиска изключение от забраните за внос на нефт от Русия, каза Петров. 

Внасяме и проект на решение, с който МС да може да оправомощи особеният представител Лукойл да договаря пряко внос и закупуване на нефтени продукти от Русия. Целта е да има по-евтини горива, добави още Петров.

