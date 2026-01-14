Първо заседание на парламента, какъв е дневният ред

Първо заседание на НС за тази година – депутатите подновяват работа след коледната си ваканция на фона на очертаващи се предсрочни избори.

По традиция всяка нова пленарна сесия се открива с декларации от парламентарната трибуна за приоритетите на политическите формации.

Днес, като първа работна сряда от месеца, дневният ред се формира по предложение на отделните групи, а не на ръководството на НС.

Така първа точка в програмата е първо гласуване на промените в Закона за НСО, внесени от ПП-ДБ, с които се забранява народните представители да ползват охрана от службата. Това право ще има само председателят на парламента.

От БСП предлагат на първо гласуване да бъде разгледан внесеният от тях законопроект за мерки за контрол на цените на основни стоки и продукти, за да бъдат защитени потребителите от необосновано покачване на цени в ключови сфери като хранителни продукти, банкови такси, лекарствени продукти.

От ИТН предлагат промени в Закона за прякото участие на гражданите, с които се облекчават условията по подготовка и провеждане на референдуми.

Също на първо четене влизат промените в Закона за гражданската регистрация. От АПС искат автоматично да се върнат турско-арабските имена, променени по време на Възродителния процес.

От МЕЧ настояват с промени в Закона за съдебната власт целият пленум на ВСС, а не отделните колегии да определя временно изпълняващи длъжността главен прокурор и председатели на ВАС и ВКС.

Промени в закона са внесли и от ПП-ДБ.

От "Величие" са внесли Проект на решение на НС, с който да задължат МС, министъра на земеделието и БАБХ да отменят всички действащи забрани и ограничителни режими, наложени в област Пазарджик във връзка с чумата по дребни преживни животни.

От "Възраждане" пък настояват за изслушване на управителя на БНБ Димитър Радев, омбудсмана Велислава Делчева и ръководителите на НАП и Комисията за защита на потребителите за нарушения при въвеждане на еврото.

За следобед – от 14:30, е насрочено заседание на Правната комисия, на което ще бъдат разгледани предложенията за промени в Изборния кодекс. /БНР