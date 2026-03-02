IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха турски шофьор с недекларирани над 100 хил. евро

02.03.2026 | 17:22 ч. 0
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

Турски шофьор на камион е арестуван в Русе след опит да пренесе 103 800 недекларирани евро, съобщиха от Агенция "Митници". 

Случаят е отпреди два дни. В района на Дунав мост при Русе служители на митницата спрели за проверка товарния автомобил, пътуващ от Нидерландия за Турция. 

Шофьорът декларирал парични средства в размер на 20 000 евро, но при извършената проверка митническите инспектори установили, че във фабрични кухини са укрити три пакета с евробанкноти с обща стойност 103 800 евро.

Парите са иззети. С постановление на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура в Русе турският гражданин А. А. е арестуван за срок до 72 часа.

Говорителят на Районната прокуратура в Русе прокурор Светослав Великов каза за БТА, че на мъжа е повдигнато обвинение за извършеното престъпление. 

Шофьорът не изпълнил задължението да декларира парични средства, които пренесъл през границата на страната, като стойността на предмета на престъпление е в особено големи размери. За престъплението законът предвижда наказание до пет години затвор и глоба. 

Прокуратурата ще поиска от съда шофьорът на камиона да бъде оставен за постоянно в ареста. 

Разследването по случая продължава. 

