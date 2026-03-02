МВнР за кризата в Близкия изток: Българите да останат на защитени места

Министерството на външните работи (МВнР) приканва всички български граждани, намиращи се в Израел, Иран, Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак, Саудитска Арабия, Оман, Йордания и Ливан, да останат на защитени места, да не предприемат рисковани пътувания за напускане на съответната държава през сухопътните ѝ граници и стриктно да следват указанията на местните власти. Това съобщиха от министерството.

Въздушното пространство е отворено над Кралство Саудитска Арабия, Оман, Ливан и Йордания, като за Йордания има информация за частично затваряне на въздушното пространство ежедневно в часовия диапазон 18:00 – 09:00 ч. до второ нареждане. Предвид динамично развиващата се ситуация, могат да настъпят промени, посочват от МВнР.

Във връзка с усложнената обстановка в региона на Близкия изток, Министерството на външните работи продължава да работи активно с цел осигуряване на най-ефективни и безопасни възможности за съдействие на българските граждани, краткосрочно пребиваващи в страните от региона.

От МВнР препоръчват на българските граждани, засегнати от ситуацията с преустановените полети през летищата в Близкия изток, но намиращи се извън зоните на активни военни действия, да поддържат контакт със своите авиопревозвачи или туроператори за осигуряване на алтернативни маршрути през трети дестинации за завръщане в България.

Външното ни министерство обръща внимание на българските граждани, планирали или планиращи пътувания в региона или транзитно преминаване през засегнатите държави, да отчитат актуалната обстановка и обявеното ниво на риск за съответната страна в уебсайта на МВнР.

Кризисният щаб на МВнР работи денонощно и приема и обработва всички обаждания и сигнали от региона и множество други точки на света. Сигнали и молби за съдействие се приемат на денонощните телефонни линии на Ситуационния център и на новооткритите линии на Кризисния щаб за пряка връзка с българските граждани, блокирани в региона на Близкия изток: +359 2 948 3051; +359 2 948 3052; +359 2 948 2085; +359 2 948 2087; +359 2 948 3124; +359 2 948 2798; +359 2 948 2552; +359 2 948 2086

Министерството на външните работи поддържа постоянна координация с Министерството на туризма и Министерството на транспорта, както и с кабинета на служебния министър-председател, за да гарантира своевременно съдействие на българските граждани, възпрепятствани да се приберат у дома.

При необходимост от консулско съдействие, можете да се обърнете към дипломатическите и консулските представителства на България за съответния регион https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo. В държави, в които няма наше дипломатическо или консулско представителство, българските граждани могат да потърсят съдействие от дипломатическо или консулско представителство на друга държава-членка на Европейския съюз за издаване на Временен документ за пътуване на ЕС (Emergency Travel Document).

От Министерство на туризма съобщиха, че 1092 български туристи са в страните от Близкия Изток.