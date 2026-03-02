IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отново отказаха на майката на Ники Златков да види тялото на сина си

Никой не ни се е обадил, че са мъртви, казва тя

02.03.2026 | 17:30 ч. 54
Родителите на загиналите край връх Околчица Николай Златков и 15-годишното дете отново са получили отказ да видят телата на децата си.

Ралица Асенова, майката на Ники, и днес е била в Съдебна медицина и Окръжна прокуратура - Враца. 

"За разлика от миналия път вече бяха любезни. Депозирахме исканията, които бяхме подготвили и получихме входящи номера", разказа Асенова пред OFFNews. "Поискахме да се срещнем с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов, но той отново не беше в прокуратурата. Заместникът му също не беше там. Обясниха ни, че заради 3 март всички са нанякъде. Аз обаче настоях, че не е възможно да няма дежурен прокурор. Тогава извикаха Веселин Вътов. Държа да кажа, че това е първият адекватен и човечен служител, с когото се срещам. Той ни каза, че ни разбира и ни съчувства, но не може да направи нищо."

Тя отново е настояла пред жената на регистратурата да се свърже с наблюдаващия прокурор Цветелин Радойнов. 

"Служителката се обади. Говори с него и ни обясни, че Радойнов е отказал, тъй като са назначени нови експертизи", добави майката.

Според Асенова такава ситуация е напълно ненормална.

"Ние като родители имаме право да видим децата си. Никой досега не ни се е обадил, че децата ни са мъртви. Не сме ги разпознали", каза още тя.

Освен Ралица Асенова днес във Враца са били и сестрата на 15-годишното момче, загинало с Калушев, и баща му Яни Макулев. Те са имали пълномощно от майката на Ивайло Калушев да видят и неговото тяло, ако това бъде разрешено.

Телата на 15-годишното момче, на Николай и Ивайло Калушев бяха открити край връх Околчица няколко дни след трагедията във хижа Петрохан където загинаха Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев.

