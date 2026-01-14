Делян Добрев: Промени в Изборния кодекс не се правят 2 месеца преди избори

Аз съм против промяната в изборния кодекс, защото тя не се прави два месеца преди изборите.

Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Делян Добрев.

“Преминаването към еврото върви перфектно”, добави Добрев.

По-рано днес и неговият колега от ГЕРБ Христо Терзийски припомни, че има становище на Венецианската комисия, според което 6 месеца преди избори не е подходящо да се "пипа" Изборният кодекс.

“За нас е важно държавата да тръгне по път е към центъра на Европа и това се случва. Влизането в еврозоната е най-важно”, каза Терзийски и подчерта, че преминаването към еврото върви безпроблемно.

По отношение на промените в Закона за НСО, който се очаква да бъде гласуван днес, той заяви, че между първо и второ четене ще бъдат обсъдени.

Промените в Закона за НСО са свързани с премахването на охраната на бивши длъжностни лица, включително президенти и министър-председатели след изтичане на мандата им (с изключение на определени случаи), и преминаването към охрана, базирана изцяло на оценки на риска от специална комисия, а не на автоматични права, което цели ограничаване на злоупотребите и фокусиране върху реално застрашени лица, като промените предвиждат нови правила за определяне на кръга лица, които могат да ползват охрана и как се предоставя тя.