Тежка катастрофа със загинал край Силистра

Тежка катастрофа е станала тази сутрин, съобщи ОДМВР - Силистра.
Инцидентът се е случил в района на път II-21 при разклона за село Нова Попина.Сигналът за ПТП-то е получен на тел.112 в 08:33 часа.
По първоначални данни товарен автомобил, движещ се в посока Силистра, е пропаднал в крайпътно дере, а водачът е загинал на място.
Дежурна оперативна група извършва оглед. Все още изясняват се причините за произшествието.
Движението в района се регулира се от екипи на Пътна полиция.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.