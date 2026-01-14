Проф. Константинов пред Dnes.bg: Машинното гласуване цели да ограничи вота на роми и турци

Настояването за машинно гласуване в България е лицемерно и има скрита цел – ограничаване на избирателните права на определени групи (основно бедни, неграмотни, роми и част от турското население). Това заяви в интервю за Dnes.bg проф. Михаил Константинов. Той допълва, че лишаването от право на глас може да се тълкува като престъпление.

Заради машинното гласуване избирателната активност трайно е спаднала с около 700 000 души, което според Константинов доказва, че част от хората са изгонени от изборния процес.

Относно машините със сканиращи устройства, Константинов твърди, че трябва да си идиот, за да си мислиш, че могат да бъдат въведени за два месеца и прави заключението, че на следващи избори ще се гласува както досега.

Константинов критикува евентуално влизане на президента Румен Радев в активната политика преди края на мандата му, определяйки го като нарушение на клетвата и политическо предателство, несъвместимо с демократичните стандарти.

- Партиите искат машинно гласуване със старите или скимиращи машини, защо толкова много настояват за този вид вот, мислите ли, че по този начин изборите ще са по-честни?

- Със старите машини никой в Европа не гласува, с изключение на около един милион души около Брюксел. Абсолютно лицемерие е да се кълнем в европейските ценности и да искаме да гласуваме като Венецуела. И не виждам как на никой не му прави впечатление това нещо. Истинската цел, която в момента се преследва с така нареченото 100% машинно гласуване е да се лишат от правото на глас ромите и част от турското население в България. А това нещо като действие е съставомерно, тоест то представлява престъпление да лишавате някой от правото на глас, особено с технически средства. Между другото никога в България не е имало 100% машинно гласуване, защото секциите под 300 души винаги са гласували само с хартия. На три избора обаче през бурните 2021 г., 2024 г. в големите секции се гласуваше само с машина три пъти от общо шест избора. И тогава успяхме да преброим колко са избирателите в малките секции - те са 300 000 души. Така, че това са хора, които никога не са виждали машина, банкомат, които си получават пенсиите на ръка. Ако се стигне до престъплението, наречено 100% машинно гласуване, ще лишим и тези хора от право на глас.

И още едни данн. В момента, в който се въведе машинно гласуване избирателите паднаха трайно със 700 000. 700 000 души гласуват шест пъти по-ред по-малко, отколкото преди с учудващо постоянство на всички избори с машини. Част от тези избиратели очевидно не са доволни от политиките на управляващите, но голяма част от тези хора бяха изгонени от машините и това е очевидно.

Аз нямам нищо против да се каже така примерно неграмотните хора да им се ограничи правото на гласуване, но да го кажат, а не да лицемерничат. Разбира се, те не могат да кажат такова нещо, защото ние сме приели концепцията за всеобщо и равно избирателно право, независимо от грамотността. Но те правят точно това и действат по най-лицемер и отвратителен начин.

А между другото ние много добре сме броели недействителните гласове за всички парламентарни избори за този злощастен период 2021 г. - 2024 г. Това са недействителните гласове отнесени към подадените с хартия, а не към всички гласове, защото машините недействителни гласове не произвеждат. Да, средният процент на тези недействителни гласове за тези 6 предсрочни избора е под 4%. Напълно в общоприетите правила. Недействителните гласове трябва да бъдат между 2% и 4%. В Германия те са 2%. Този процент очевидно няма как да го постигнем, германците са по-грамотни от нас. Но 4% е напълно приемлив процент.

Има едни единствени избори, които недействителните гласове са много и те се знае кои са - това са изборите за общински съветници. Заради една друга умнокрасива идея, наречена преференции. На тези избори хората отбелязват преференции и не отбелязват партия, това са 15% от хората. Но на местни избори така или иначе не се гласува с машини, а и никой не поставя този въпрос. Тоест там, където наистина има недействителни гласове не се предлагат машини, а се предлагат там, където недействителните гласове са в норма. Това е наречено с благовидното название да спрем купения вот, истинското название е да лишим ромите и турците от право на глас. И това е престъпление по Наказателния кодекс.

- И все пак кое по-доброто машините, които сме ползвали досега или предлаганите със сканиращото устройство?

- Нека да видим чуждия опит. За Европа няма да говоря, защото там машини няма. С машини като нашите се гласува на някои места по света - Бразилия, Венецуела, Индия може да сложим тук и т.н.. С машини, които са със сканиращи устройства и които се предлагат се гласува в САЩ и Руската федерация. Това са двете мощни ядрени сили на света, не знам дали има връзка между двете събития. Трябва да си пълен идиот, за да си мислиш, че за два месеца можеш да въведеш такова гласуване в България. Без всякакви угризения го казвам това нещо. На тези избори, които най-вероятно ще бъдатг на 29 март, ще се гласува както досега. Ще се гласува с мадуровките в секциите над 300 души, а в тези под 300 души, както беше досега, ще се гласува само с хартия. А защо депутатите си губят времето да дискутират всичко това, аз не знам, сигурно имат много свободно време и искат да го уплътнят по някакъв начин.

- Мислите ли, че президентът Румен Радев ще скочи на терен в политиката?

- Аз не съм политически коментатор, аз съм математик. Тази година ми излизат две дебели книги математически. Президентът, ако скочи на политическия терен преди края на мандата, ще си наруши клетвата. Защото той се е клел да ни води и да ни обединява пет години, а не когато реши да скача в политическото блато, защото това било по-изгодно за него. Аз си направих труда да проверя в кои държави, където има президент с правомощия като нашия, къде президента е скачал преди края на мандата и това е Бангладеш. Не може Бангладеш да е модел за България. Няма друг такъв случай, това е просто предателство, аз ще стоя докато ми хареса и после цоп в блатото. И през цялото това време тук се говорят глупости - това ще е изгодно или не за президента. Какво ме интересува мен кое е изгодно за конкретен човек, трябва да се гледа кое е важно за България, а не за една или друга персона, толкоз. А, ако той реши да цопне в блатото, това ще бъде предателство, но негова си работа.