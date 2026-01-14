IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Електрохолд" предупреждава: Изпращат се фалшиви имейли с фактури за ток

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни

14.01.2026 | 13:43 ч. 3
"Електрохолд Продажби" уведомява своите клиенти за установени опити за фишинг измами чрез изпращане на фалшиви имейли, в които се твърди, че са прикачени фактури за електроенергия. Идентифицираните до момента атаки са насочени към бизнес потребители, съобщиха от дружеството.

Компанията призовава клиентите да бъдат изключително внимателни и да проверяват получените електронни съобщения. Един от основните признаци за измама в конкретния случай е, че имейл адресът на подателя е некоректен и съвпада с имейл адреса на получателя. Част от посочените в имейла линкове също са подвеждащи.

Електрохолд Продажби изпраща електронни фактури единствено от следния официален имейл адрес: info@invoices.electrohold.bg

При съмнение за измама:
⦁    Трябва да се проверява имейла, от който е изпратено съобщението;
⦁    Не трябва да се отварят файлове и линкове;
⦁    Не трябва да се предоставят лични или финансови данни.

При необходимост от допълнителна информация или съмнение за злоупотреба, клиентите може да подадат сигнал през официалните канали за обслужване на клиенти на Електрохолд Продажби или на https://info.electrohold.bg/webint/vok/contact-us.php.

Това се случи Dnes

Електрохолд фалшиви фактури ток имейли
