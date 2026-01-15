IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заснет: Джигит "лети" с близо 120 км/ч в пловдивско село

Чака го глоба и книжка на трупчета

15.01.2026 | 16:20 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в хисарското село Паничери, съобщиха от МВР в Пловдив. Водачът на лек автомобил BMW се движил с тази скорост в населено място, като камерата на полицията го е засякла на 13 януари.

Освен че карал с превишена скорост, шофьорът направил неправилно изпреварване. Предстои служителите да установят самоличността на извършителя на нарушенията, за да му връчат и съответното наказателно постановление. В този случай се предвижда спиране от движение на моторното превозно средство, както и глоба в размер на 850 лева и лишаване от правоуправление за срок от 3 месеца.

