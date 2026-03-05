F-35 Lightning II вече е с интеграция на изкуствен интелект

Изкуственият интелект на F-35 не е оборудван да управлява оръжейните системи на самолета или да взема други важни решения, които трябва да бъдат оставени на пилота.

Като част от „Проект Overwatch“, Lockheed Martin тества интеграцията на модел на изкуствен интелект в системата за мисии на F-35. Това е първият случай, в който изкуствен интелект предлага бойно насочване по време на полет, което отбелязва важен етап за сътрудничеството между човек и изкуствен интелект в пилотската кабина. Разбира се, участието на изкуствен интелект остава ограничено; няма автономни оръжия и изкуственият интелект няма правомощия да натиска спусъка. С други думи, той все още се използва само като консултативен слой. Но тестът разкрива част от по-голяма тенденция – при която сроковете за вземане на решения във въздушен бой се свиват и хората все повече възлагат вземането на решения на изкуствен интелект, пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Тестът включваше вграждането на модел на изкуствен интелект в системата за информационен контрол на F-35. Моделът за машинно обучение беше обучен върху данни от околната среда, което позволява обработка на данни в реално време по време на полет и генериране на потенциални предложения за цели. Пилотът запази правомощията си за вземане на решения, като изкуственият интелект предлагаше препоръки.

Lockheed подчерта, че изкуственият интелект може да бъде препрограмиран на място и че актуализациите на софтуера ще бъдат налични преди следващия бой – и че все още работят по итеративно усъвършенстване на модела. Но става ясно, че усъвършенстваният софтуер на F-35 бързо става толкова важен, колкото и самата конструкция на самолета.

F-35 е идеална платформа за усъвършенствана интеграция с изкуствен интелект.

Платформата вече е фокусирана върху сливането на сензори, с радар AESA, DAS и усъвършенстван комплект за електронна война – всичко това изисква масивно приемане на данни. F-35 исторически натоварва пилотите си с голямо натоварване; съответно, изкуственият интелект е проектиран да филтрира информация, да приоритизира и да намалява когнитивното натоварване от управлението на конструкцията на самолета. F-35, който служи по-скоро като възел за данни, отколкото като кинетичен изтребител, се възползва от това, че изкуственият интелект подобрява сортирането на толкова много информация.

Тактически, интеграцията с изкуствен интелект ще позволи по-бързо разпознаване на цели и откриване на модели отвъд човешкия капацитет. Изкуственият интелект може да извършва многосензорна кръстосана корелация по начин, който хората не могат да постигнат. На теория това ще доведе до намаляване на времето за реакция – привлекателен резултат, като се има предвид, че във въздушния бой от висок клас секундите са от значение. Lockheed несъмнено обмисля приложението на ИИ в контекста на индо-тихоокеанската война или в ситуации, където електронните активи обещават да бъдат гъсти, или където атаките тип „рояк“ или многовекторни атаки са по-вероятни.

Но ИИ не е непроницаем. Моделите на ИИ зависят от данни за обучение и са податливи на подправяне от противника и електронна измама. Машинното обучение все още е крехко извън параметрите на обучението и противниците могат умишлено да манипулират картината на сензорите, обърквайки ИИ. Човешкият фактор също усложнява използването на ИИ. Пилотите ще бъдат обучени да се доверяват на бордовия ИИ, което създава риск от прекомерна зависимост. Ако ИИ предложи цел, пристрастието към автоматизацията предполага, че пилотът е по-вероятно да се придържа.

Интеграцията на американския ИИ с военно оборудване може да изглежда ускорена, но това темпо е малко вероятно да се забави, като се има предвид агресивното търсене на интеграция на ИИ от страна на Китай. САЩ са под стратегически натиск да съвпаднат или надминат възможностите на Китай. Надпреварата за изкуствен интелект вече е вградена в усилията за модернизация на силите; отказът от интеграция не се разглежда като жизнеспособна стратегическа опция. И макар F-35, който приема препоръки за насочване от система с изкуствен интелект, да не е съседен на Skynet, лесно е да се тревожим за посоката и темпото на интеграция на изкуствен интелект, която се развива под стратегически натиск, надделяващ над предпазливостта или смирението.