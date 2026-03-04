Осъдиха Хари Магуайър от Ман Юнайтед в Гърция

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи 15-месечна условна присъда от съда в Гърция, съобщи Скай Спортс.
Английският национал бе осъден заради инцидент, който се случи по време на семейна почивка през август 2020 година. Тогава той бе арестуван заради сбиване пред бар в Миконос.
33-годишният футболист бе признат за виновен и по трите обвинения, които му бяха повдигнати - за незастрашаващо живота нападение, за съпротива при арест и за опит за подкуп.
Делото на няколко пъти пропадаше по различни административни причини, включително и поради причината, че документите по него не бяха преведени на английски език.
Според Скай Спортс защитата на Магуайър ще обжалва наложената присъда.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.