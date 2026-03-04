IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Осъдиха Хари Магуайър от Ман Юнайтед в Гърция

Той получи 15-месечна условна присъда

04.03.2026 | 23:44 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Защитникът на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър получи 15-месечна условна присъда от съда в Гърция, съобщи Скай Спортс.

Английският национал бе осъден заради инцидент, който се случи по време на семейна почивка през август 2020 година. Тогава той бе арестуван заради сбиване пред бар в Миконос.

33-годишният футболист бе признат за виновен и по трите обвинения, които му бяха повдигнати - за незастрашаващо живота нападение, за съпротива при арест и за опит за подкуп.

Делото на няколко пъти пропадаше по различни административни причини, включително и поради причината, че документите по него не бяха преведени на английски език.

Според Скай Спортс защитата на Магуайър ще обжалва наложената присъда.

