IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 120

Досъдебно производство за прокарване на фалшиви 20 евро

Сигналът е подаден на 12 януари на спешния телефон 112

15.01.2026 | 21:09 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство за прокарване в обращение на неистински парични знаци – банкноти от 20 евро, съобщиха от държавното обвинение. 

На 12 януари е бил подаден сигнал на тел. 112, че в Пловдив, при пазаруване от търговци на външни сергии за плодове и зеленчуци, са установени три фалшиви банкноти с номинал от по 20 евро.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, иззети са веществени доказателства, назначена е техническа експертиза, която ще извърши анализ на защитните елементи на банкнотите – водни знаци, холограми, релеф и други.

Срокът за приключване на разследването е тримесечен. / БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

евробанкноти фалшиви пари евро Пловдив Окръжна прокуратура сигнал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem