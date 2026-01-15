И на второ четене: Правната комисия замени машините със скенери

Централната избирателна комисия (ЦИК), съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, прие на второ четене парламентарната правна комисия, която започна обсъждането на второ четене на общ законопроект за промени в Изборния кодекс, съобщава БТА.

Министерският съвет упражнява контрол върху съхранението на оптичните устройства за сканиране на бюлетини, а ЦИК - върху изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, реши правната комисия. Отпада досегашният текст, според който правителството се грижи за съхранението на "техническите устройства за машинното гласуване".

Надежда Йорданова от ПП-ДБ изрази опасение, че всъщност се прави опит на следващите избори да се гласува само на хартия и броенето да е само ръчно. “Твърдим, че е невъзможно да бъдат намерени тези оптични устройства през следващите два месеца”, обясни тя. Според Йорданова с тези устройства може да се наруши тайната на вота.

Ако Министерският съвет не може да изпълни тези разпоредби за предстоящите избори, сме предвидили гласуването да остане, както в момента, обясни председателят на правната комисия Анна Александрова (ГЕРБ-СДС).

Цветозар Томов от ЦИК смята, че комисията би следвало да запази контролните си функции около удостоверяването на машините за гласуване.

Не правете внушения, че с тези оптични устройства се нарушава тайната на вота, каза Николета Кузманова от "Има такъв народ". Тя припомни, че идеята за оптичните устройства, които да отчитат гласуването, е идея, прокарана в законопроекта на ПП-ДБ.

"Продължаваме промяната-Демократична България" оттеглиха днес миналогодишното си предложение за преброителни центрове и оптични устройства за сканиране на хартиени бюлетини и устройствата за сканиране на документи за самоличност.