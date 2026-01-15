На извънредно заседание: Правната комисия отхвърли 100% машинен вот на изборите

На извънредно заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание бе отхвърлен 100% машинен вот.

В подкрепа на машинния вот гласуваха депутатите от ПП-ДБ, АПС, „Величие“ и МЕЧ или общо 6 гласа, срещу бяха 7 депутати от БСП, ИТН и ДПС. Още 7, сред които депутатите от ГЕРБ и „Възраждане“, се въздържаха.

Днешното извънредно заседание продължи повече от два часа. От ПП-ДБ настояват за изцяло 100% машинен вот без хартиени бюлетини. В същото време партиите в управляващата коалиция се обявиха за машинен вот със сканиращи устройства.

Според Венецианската комисия промени в Изборния кодекс не са приемливи два месеца преди провеждането на избори.

Промени в последния момент

"Просто ви призоваваме да не предприемате съществени промени два месеца преди това и смятаме, че независимо от положените усилия сегашният кодекс си е съвсем годен за произвеждане на честни избори", заяви Валя Гигова, ВАС.

"Не само аз, а и моите колеги, няма и не можем да приемем това, което се случи през любимата за вас 21-ва година, само че ние си взехме поука оттам, видяхме, че тези машини не отчитат реалния вот", коментира Бранимир Балачев, ГЕРБ.

"Г-н Балачев започна точно в духа, в който протекоха последните няколко години, а именно с абсолютно безогледна пропаганда", коментира Божидар Божанов, депутат от ПП-ДБ.