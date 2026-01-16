Искат 150 евро да стане студентската стипендия, сега е 120 лева

Минималната студентска стипендия трябва да стане 150 евро. Това искане обяви зам.-председателят на Националното представителство на студентските съвети Виктория Палигорова на форум за бъдещето на висшето образование с участието на министър Красимир Вълчев.

Дискусията „Модерно висше образование чрез устойчиво финансиране за качествено обучение, академични стандарти и партньорство в институционална среда“ под патронажа на областния управител проф. Христина Янчева събра в Областната управа в Пловдив водещи фигури от академичните среди, държавните институции, синдикатите и бизнеса.

Виктория Палигорова обясни, че стипендиите за докторанти са обвързани с минималната работна заплата и се актуализират заедно с нея, но това не важи за стипендиите на студентите и минималната в момента е 120 лева. Инфлацията расте, а размерът им изостава, добави тя.

Председателят на Сдружението на държавните висши училища и ректор на СУ „Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев отчете успешните стъпки в политиките за качествено образование в последните 10 години. И добави, че

няма по-страшно от човек с диплома без знания

умения и отговорност за позицията, която ще заеме. Призова за добронамереност в решаването на проблемите и предвидимост в системата, за да има качествено образование и високи научни постижения.

Председателят на Синдикат "Висше образование и наука" проф. Лилия Вълчева също изрази неудовлетворение от финала на разговорите за заплати и стипендии. Тя предупреди, че системата е демотивирана - асистентите са разочаровани, а студентите - с ниски стипендии. В последните 5 години имаше ръст на доходите, благодарение на който сега асистент получава 2780, не искахме да се достигне ниво от 3110 лева, каза проф. Вълчева.

По думите й 2/3 от ректорите са добри мениджъри, но има петима, които не изпълняват нормативната база и не се съобразяват с исканията на академичния състав. Призова и за оптимизиране на системата, тъй като

14 висши училища са с под 1000 студенти, а има едно дори с под 100

В същото време в 12-те изследователски университета са 53% от студентите и 63 на сто от академичния състав. Всички останали са в общо 43 вуза.

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев очерта политиките, които се надява следващият кабинет да продължи. Сред тях е приемът в инженерните специалности да бъде обвързан с матура по математика или с нов държавен изпит по математика и физика, общ за всички вузове. "В икономическите специалности нямаме недостиг на студенти, но имаме дефицит на младежи, които кандидатстват с добра подготовка по математика", посочи Вълчев. Затова и там в половината от местата приемът трябва да е с изпит по тази дисциплина.

В медицинските университети пък приемът трябва да се обвърже с работа в държавните лечебни заведения. В миналата кампания това стана за 15% от местата. Проблемът не е, че няма желаещи да учат, а че напускат страната след дипломирането си, защото в Европа не стигат 1 млн. лекари, а заплатите са по-високи, каза той. Все пак има положителна тенденция -

в последните 10 години 50% от завършилите са емигрирали, сега делът им е 30%

Обявяването на специалностите за медсестри и акушерки за защитени и освобождаването от такси е повишило броя на студентите в тях с 36 на сто.

Според Вълчев трябва да продължи разговорът как системата да се конкурира с увеличаване на изискванията, а не със занижаването им. Има нужда и от постоянна актуализация на учебните програми, за да дават адекватни знания в условия, при които професията ще се сменя няколко пъти в живота. /Марица