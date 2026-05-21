Как да изберем мед и защо произходът има значение?

Ден след Международния ден на пчелите темата за качеството и произхода на меда отново излиза на преден план. В българската традиция медът се свързва с нещо чисто, натурално и близко до природата. Именно затова все повече хора си задават въпроса „Какъв мед ядем?“ и търсят информация за произхода, състава и начина, по който продуктът достига до рафта в магазина.

На европейско ниво секторът на пчеларството остава изправен пред структурни предизвикателства – липса на напълно уеднаквени критерии за автентичност на меда, фрагментация на производителите и ограничен директен достъп до пазара. Практики като смесване на мед от различни източници допълнително усложняват проследимостта, а засиленият внос поставя натиск върху местното производство.

Мащаб и сигурност

В този контекст ролята на ясните вериги на доставки и високите стандарти при контролирането на качеството на продукта става ключова.

В Lidl например, част от меда в асортимента под собствената марка “Родна стряха” е със 100% български произход и се доставя от „Апитрейд“ – семейна компания с над 10-годишно партньорство с веригата.

Зад този модел стои мрежа от над 3000 пчеларски семейства от цялата страна – реална връзка между производител и потребител, която дава мащаб, но и проследимост.

От компанията посочват, че процесът на пакетиране е щадящ и цели съхраняване на естествените характеристики на меда. Всяка партида преминава през анализ по широк набор от показатели в акредитирана лаборатория, което е част от системния подход за контрол на качеството в компанията.

„Работим с дългосрочни партньори, при които имаме яснота за произхода на суровината и процесите по обработка. Това ни позволява да гарантираме проследимост и постоянство в качеството на продуктите“, коментира Евелина Георгиева, ръководител „Осигуряване на качеството“ в Лидл България.

За периода 2023–2026 г. при основния доставчик на мед за веригата не са регистрирани отклонения по показателите, включени във вътрешните лабораторни изпитвания, свързани със състава на меда, допълват от Lidl.

Един от ключовите показатели, по които се оценява качеството на меда, е съдържанието на хидроксиметилфурфурол (HMF). Това не е добавка, а вещество, което се образува естествено при нагряване или с течение на времето при съхранение. В Европейския съюз допустимата стойност е до 40 mg/kg. По-високите нива обикновено са индикатор за термична обработка, неправилно съхранение или по-дълъг престой на продукта, което може да доведе до промени в състава и част от естествените характеристики на меда.

Част от продукцията на „Апитрейд“ достига и до пазари като Германия и Франция, което е допълнителен индикатор за съответствие с различни изисквания за качество. През 2026 г., с партньорството на Лидл България, продукт на българския доставчик ще бъде включен и в асортимента на други държави от групата Lidl - Кипър, Германия, Великобритания, Гърция, Унгария, Литва, Латвия, Румъния, Швеция, Словения и САЩ.

Не само ритейлър, а платформа за достъп

Паралелно с работата с утвърдени партньори, ритейлърът развива и инициативи, които дават възможност на по-малки производители да достигнат до крайни клиенти. Чрез фермерските пазари, които Лидл България организира вече шеста година, пчелари с по-малък мащаб на производство могат да представят директно продуктите си, да получат обратна връзка и да изградят разпознаваемост.

Практиката показва, че именно директният контакт с клиентите е ключов за изграждането на доверие – не само чрез вкуса, но и чрез яснотата как се произвежда медът и какво стои зад неговото качество.

Този комбиниран подход – между структурирани вериги на доставка и директен достъп до пазара – създава условия за развитие на сектора. В среда, в която темата за произхода на храните остава във фокуса на потребителите, ясната информация и проследимостта се превръщат в ключов ориентир при избора и гаранция за високото качество на продуктите.