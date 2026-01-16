IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Божидар Бобоков признал за наркотиците, очаква се да му бъде повдигнато обвинение

Проверява се версията дали Бобоков не е възнамерявал да продаде наркотичните вещества на трето лице в "Пампорово“

16.01.2026 | 08:02 ч. Обновена: 16.01.2026 | 08:02 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Очаква се днес 19-годишният Божидар Бобоков, син на известния бизнесмен Атанас Бобоков, да бъде обвинен за притежание на наркотици. Младежът бе задържан вчера в курорта „Пампорово“, докато пътува в собствения си джип, шофиран от негов приятел, също на 19 години.

Божидар Бобоков бил под влиянието на наркотици и в неадекватно състояние, като полицаите дори се притеснили за живота и здравето му. На задната седалка в автомобила бил открит плик със суха тревиста маса, около 100 – 200 гр., която ще бъде предадена за експертиза. Първоначалните подозрения са, че става въпрос за марихуана. Самият Бобоков признал, че откритите наркотични вещества са негови, предаде БНТ.

Свързани статии

Приятелят на Божидар Бобоков обяснил, че двамата тръгнали от София за планинския курорт в четвъртък сутринта, като нямали намерения да преспиват. Проверява се версията дали Бобоков не е възнамерявал да продаде наркотичните вещества на трето лице в "Пампорово“.

Свързани статии

Това е вторият арест на Божидар Бобоков в рамките само на месец и половина. На 1 декември късно вечерта той бе арестуван, заедно с още младежи, заради участие в масовите безредици в центъра на София при провеждащото се протестно шествие, организирано от „Продължаваме промяната – Демократична България“. Бобоков бе обвинен и пуснат срещу мярка за неотклонение „подписка“, а баща му – Атанас Бобоков, отрече синът му да е нападал полицаи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Божидар Бобоков признал наркотиците повдигнато обвинение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem