Новини

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков в Пампорово

При претърсване на автомобила е открит голям пакет със суха тревна маса

15.01.2026 | 18:49 ч. 25
БГНЕС

Синът на бизнесмена Атанас Бобоков – Божидар, е бил арестуван днес следобед в неадекватно състояние в курорта "Пампорово", съобщава БНТ.

Задържането е извършено от екип на "Пътна полиция", който е спрял за проверка джип "Киа Спортидж". Полицаите спрели превозното средство, защото се движило в нарушение на пътните правила. Установено е, че джипът е управляван от 19-годишен младеж, който е гражданин на страна от Близкия изток.

На седалката до шофьора пътувал Божидар Бобоков, за когото е установено, че е собственик на джипа. При последвалото претърсване на превозното средство в него е открит голям пакет със суха тревна маса. По първоначална информация става въпрос за поне 100 грама марихуана. Божидар Бобоков не могъл да даде обяснение за откритите наркотици, тъй като бил в неадекватно състояние.

Божидар Бобоков стана публично известен на 1 декември, когато отново бе арестуван от полицията. Тогава бе обвинен за участие в безредиците в центъра на столицата и сблъсъците на улични хулигани с органите на реда, охраняващи протестните шествия на ПП-ДБ в центъра. Тогава бащата му Атанас Бобоков обясни, че синът му е невинен и жертва на произвол. По-късно прокуратурата наложи най-леката мярка за неотклонение "подписка" на 19-годишния младеж.

Работата на полицията в Смолян по разследването на откритата у джипа на Бобоков-син марихуана продължава.

Атанас Бобоков син Божидар задържан полиция наркотици Пампорово
