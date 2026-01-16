Задържаха за палеж мъж на 27 години от Шумен

Мъж на 27 години от Шумен е задържан за извършен палеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

В 23:26 часа на 14 януари е получен сигнал за пожар в къща на ул. "Четвърта" в областния град. На място е изпратен противопожарен екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) - Шумен.

Огнеборците са заварили да гори дървена ламперия от външната страна на къщата. Пожарът е погасен с помощта на 500 литра вода.

Къщата, обитавана от 56-годишна жена, е спасена от опожаряване.

Изяснено е, че пламъците са тръгнали след използване на запалителна течност.

Криминалисти от районното управление в Шумен са установили, разпитали и задържали в полицейското управление в града за срок от 24 часа вчера 27-годишен жител. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство, цитира БТА пресцентъра на ОД на МВР.