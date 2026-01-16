IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Задържаха за палеж мъж на 27 години от Шумен

Къщата, обитавана от 56-годишна жена, е спасена от опожаряване

16.01.2026 | 18:07 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 27 години от Шумен е задържан за извършен палеж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

В 23:26 часа на 14 януари е получен сигнал за пожар в къща на ул. "Четвърта" в областния град. На място е изпратен противопожарен екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) - Шумен.

Огнеборците са заварили да гори дървена ламперия от външната страна на къщата. Пожарът е погасен с помощта на 500 литра вода. 

Къщата, обитавана от 56-годишна жена, е спасена от опожаряване. 

Изяснено е, че пламъците са тръгнали след използване на запалителна течност.

Криминалисти от районното управление в Шумен са установили, разпитали и задържали в полицейското управление в града за срок от 24 часа вчера 27-годишен жител. За извършеното престъпление е образувано досъдебно производство, цитира БТА пресцентъра на ОД на МВР.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

палеж Шумен къща
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem