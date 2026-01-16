Лаптоп и телефон са се зареждали в стаята, от която е тръгнал пожарът в ж.к. "Свобода", при който загинаха трима души, разказа пред медиите жена, живееща в блока.

Пожарът е възникнал от апартамент на втория етаж в блока. Мъжът, живеещ в апартамента, се е събудил от миризмата на дим, идваща от съседната стая, каза Добринка Костова, която се позова на разказа на съседа ѝ, в чийто апартамент е станал пожарът. Костова живее в същия вход на блока. Тя допълни, че мъжът се е опитал да загаси пожара, но неуспешно.

"Познавах загиналите, майка и двете ѝ дъщери. Майката дойде от Видин, защото там се е отоплявала на дърва, а тук има парно. Те живееха на петия етаж. Пожарникарите са ги намерили по стълбището. Едната е стигнала до втория етаж, но е паднала и си е ударила главата", добави Костова.

По думите ѝ от втория до петия етаж всичко е било в пушек и огън. Тя добави, че семейство с бебе са се евакуирали на тераса от другата страна на блока, където е имало по-малко пушек.

Все още се усеща силно дим във входа. От третия етаж нагоре няма парно, но днес трябва да го оправят, каза още тя.

Горяла е една стая в апартамент на втория етаж. Има щети по дограмата на по-горните етажи. Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ, каза за БТА Тодор Филипов, командир на пожарникарен екип.

Сигналът за пожара е от 3:05 часа. Пожарът е бил в апартамент на втория етаж на жилищен блок, съобщиха и от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

На място са били изпратени три пожарни автомобила.

Целият жилищен вход е евакуиран. Освен загиналите има един пострадал, който е транспортиран към лечебно заведение. Едно семейство е настанено в кризисен център, посочиха още от пожарната.

Пожарът вече е потушен. Предстои разследване на причините за инцидента, допълниха от ГДПБЗН.